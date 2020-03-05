Fatih Metin ismi tartışma çıkardı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 1. birleşiminde Belediye Başkanı Tanju Özcan ile AK Partili Belediye Meclis üyeleri arasında “Fatih Metin” ismi nedeniyle tartışma çıktı. Başkan Tanju Özcan tarafından Belediye Meclisine, kanal yolunda bulunan Zerdali Sokağa çift yönlü olarak “Fatih Metin Bulvarı” ismi verilmesi önergesi sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edilerek gündeme alınan önerge görüşülürken AK Partili Meclis Üyeleri ile Başkan Özcan arasında isim tartışması yaşandı.

FATİH METİN, TÜRKEŞ İSMİNİ ÖNERMİŞ

Önerge ile ilgili söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Grup Başkanvekili Burak Balaban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile görüştüklerini ve kendisinin ismi yerine “Alparslan Türkeş” adının bir yere verilmesini istediğini belirtti. “Yaşayan bir insan böyle bir şeyi istemiyorken, bunu zorla vereceğim demenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum” sözleri üzerine Başkan Özcan ile Balaban arasında tartışma çıktı.

“BU TAVRI HİÇ DOĞRU BULMUYORUM”

Balaban’ın sözlerine cevap veren Başkan Tanju Özcan, “Bu konuyu ben daha önce Belediye Meclisine açtım. Bunu tamamen içimizden gelerek, bizim irademizde böyle bir şey olmasını isteyeceğimizi söyledik. Sayın Fatih Metin egoları olan bir arkadaşımız değil. Dolayısıyla kendi isminin bir yere verilmesini istemez. İsim verilirken de kişinin muvafakat alınması diye bir şey yok. Suat Çelen ismi verdik, Suat Çelen’e açıp sorduk mu? Sorsaydık ‘benim ismimi vermeyin’ derdi. Nezaketen de olsa derdi. Ama sizin Fatih Metin’in isminin yaşatılması ile ilgili probleminiz mi var, bunu da anlayamadım. Yüksel Ceylan ismi bir yer verilirken Yüksel Ceylan senin ismini bir yer verelerim denildi mi? Böyle şey olur mu? Bu ismi vermemiz kişiye teşekkür etmedir. Biz bu maksatla vermek istiyoruz. ‘Fatih Metin ismi vermek istiyorlar, ne diyeceğiz’ dersen evet demez. Ben kesinlikle bunun iyi niyetli bir girişim olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu tavrı hiç doğru bulmuyorum. Sen Fatih Metin isminin Bolu’da yaşatılmasını istemeyebilirsin. Fatih Metin beni arar, ‘bu konuyu çekmeni istiyorum’ derse ben çekerim. Ama bunu son derece iyi niyetle, güzel düşüncelerle Bolu Belediye Meclisi gündemine getirdik” diye konuştu.

Başkan Özcan’ın sözlerine zaman zaman AK Partili Meclis Üyeleri karşılık verirken tartışmaların gölgesinde görüşülen önerge AK Partili üyelerin ret oylarına rağmen kabul edildi.