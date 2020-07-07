Fatih Metin kurumları ziyaret etti

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin bir dizi ziyaret için Bolu’ya geldi. Ziyaretlerine Memur-Sen İl Temsilciliğiyle başlayan Metin, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldikten sonra İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol’u ziyaret etti.

Bakan yardımcısı Fatih Metin’i ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ak Parti Milletvekili Arzu Aydın, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Samet Kocadağ, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve parti yöneticileri yalnız bırakmadı.

ZİYARETLER MEMUR-SEN LE BAŞLADI

Ziyaretlerine Memur Sen İl Temsilciliğiyle Bakan yardımcısı Fatih Metin’i burada Memur -Sen İl Başkanı Ahmet Koçak ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları karşıladı. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen ziyarette Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Koçak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sendikalar olarak yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi. Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin ise konuşmasında sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların önemine değinerek, bundan sonraki süreçte Bolu adına daha yakın diyalog içerisinde olacaklarını dile getirdi.

MECLİS ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİLER

Bakan yardımcısı Fatih Metin ve beraberinde ki heyet daha sonra İl Genel Meclisini ziyaret ederek İl Genel Meclisi Üyeleriyle bir araya geldiler. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’in karşıladığı heyet, İL Genel Meclisi çalışmaları hakkında bilgi alarak Meclis üyelerinden gelen talepleri dinledi. Meclis üyelerinden gelen soruları yanıtlayan Bakan yardımcısı Fatih Metin, bazı Meclis üyelerin İlçeleri hakkında ki talepleri için ilgili kurum müdürlerine talimat vererek sorunların bir an önce çözülmesini istedi.

ARMAĞAN MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİLER

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin ve beraberinde ki heyet daha sonra pandemi sürecinde özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Emniyet Teşkilatını ziyaret etti. Pandemi süreci ve hakkında İl Emniyet Müdürü Erdoğan’dan bilgi alan Bakan yardımcısı Metin, bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalar için İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan nezdinde tüm Emniyet personeline teşekkür etti.

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve beraberinde ki heyetin bir sonraki durağı İl Sağlık Müdürlüğü oldu. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi yenilenen ve İl Müdürlüğüne devam eden Dr. Muhammed Emin Demirkol’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Bakan yardımcısı Fatih Metin ve Ak Partili heyet, İl Müdürü Demirkol’dan süreçle ilgili bilgiler aldı. Pandemi sürecinde Bakan yardımcısı Fatih Metin, Milletvekili Arzu Aydın ve Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın vermiş olduğu desteğin süreci sorunsuz bir şekilde atlatmada çok etkili olduğunu belirten İl Müdürü Demirkol, sürecin ilk gününden itibaren verilen destek için teşekkür etti. Bakan yardımcısı Fatih Metin ise tüm sağlık personeline göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bundan sonra ki süreçte de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.