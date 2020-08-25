Fatih Metin, sel bölgesine gitti

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte sel bölgesine giden Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu dile getirdi.

Giresun'da sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde 2'si asker 7 kişi hayatını kaybetti. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ilçesi ve çevre ilçelerde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler, sel felaketinde 3´ü jandarma personeli kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

FATİH METİN BÖLGEDEN AYRILMADI

Sel felaketinin meydana gelmesinin ardından bölgeye giden Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin bölgeden ayrılmadı. İki gündür bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin çalışmaları yakından takip ediyor. Bakan yardımcısı Metin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Maalesef çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Haberi alır almaz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemir’li ile birlikte bölgeye geldik. Bugün bölgedeki 2 inci günümüz. Yaraların bir an önce sarılması için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından bölgedeki çiftçilere 5 milyon lira destek sağlanacak. Heyelanların önlenmesi adına DSİ ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Devletimizin imkanlarıyla yaraları en kısa zamanda saracağız. Rabbim milletimizi böyle afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.