FATİH METİN SÖZ VERDİĞİ GİBİ

Haber: BMA

Uzun zamandır vat5andaşlar tarafından dile getirilen şikayetlere sessiz kalmayan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, Gölköy Projesini hayata geçirdi.

15 GÜN İÇERİSİNDE YOL TAMAMLANACAK

Gölköy Projesinin ilk ayağı olan barajı çevreleyen 5 km uzunluğundaki yolun yapımına başlandı. Devlet Su İşleri tarafından aktarılan ödenek sonrası İl Özel İdaresi ekipleri ilk olarak alt yapı çalışmalarını başlattı. Yolun yapımının 15 gün içerisinde bitirilecek.

KORUNARAK GÜZELLEŞTİRİLECEK

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin; ‘İlimizin yıllık 12 Milyon m³ su ihtiyacını karşılamakta olan Gölköy Barajı’nın havzası için Havza Koruma Planları yapıldı. Bu planlar çerçevesinde öncelikle havzada bulunan izinsiz yapılar denetlenmeye başlanıldı. Ardından planlara uygun ve belirli sınırlarda mesire ve sosyal donatı alanları oluşturuldu. Baraj çevresine giriş çıkış saatleri dahil bir çok düzenleme yapmayı planlıyoruz. Baraj havzasında kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Gölköy’ün Bolu halkı için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde gereken ne ise yapılıyor. Gölköy bir içme suyu barajı bu sebeple Gölköy’ü koruyarak güzelleştirmeye devam edeceğiz’ dedi.