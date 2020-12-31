Fatih Metin: “Stat içinde her türlü desteğe hazırız”

Haber: N.Halid Altundal

Taraftarın Stat konusunu tekrar gündeme getirmesi ile ilgili soruya;

Taraftarların Stat konusunu tekrar sosyal medyada gündeme taşıması ile ilgili soruya

Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin, Stat konusunda her türlü yardıma hazırız dedi. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Tanju Özcan’a “Stat konusunda her türlü desteğe hazırız” sözünü hatırlatan Fatih Metin, Belediyenin stat konusunda girişime başladıktan sonra, stat için ne gerekirse destek vereceklerini söyledi.

Taraftarın istediği yere yapılsın

Boluspor’un güzel bir stada kavuşması hepimizin arzusu diyen Fatih Metin; Stadyumun yeri ile alakalı kendi projesinden örnek vererek. Bu konuda taraftara bir anket düzenlenerek; stadı taraftarımızın istediği yere yapalım diye belirtti.

Yerel seçimlerde hazırladığı stadyum projesini hatırlatan Fatih Metin; “Bizim seçim vaatlerimizin bir tanesi de stadyum projesiydi. Ak Parti Belediye Meclis üyemiz Semih Dimicioğlu’nun çizdiği kozalak şeklinde mimarisi olan çok güzel bir projeydi. “Biz bu proje için 3 yer belirlemiştik ve yapacağımız anket sonrası vatandaşlarımız hangi yeri seçerse stadı oraya yapacaktık” ifadelerini kullandı.

Eski Stat yerine Millet Bahçesi

Fatih Metin Şuan ki mevcut yerin Millet Bahçesi olması gerektiği sözlerini tekrar hatırlattı ve Stat için Bolu Belediyesi’nin işe başlaması ile birlikte her türlü yardımı yapamaya hazırız” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 13:16