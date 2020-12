Fatih Metin’den Başkan Özcan’a çağrı

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor’un güzel bir stada kavuşması için Ak Partili siyasilerden destek isteyen Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teklifte bulunan Bakan yardımcısı Fatih Metin; ‘Tanju Bey gerçekten samimi olsun, mantıklı tekliflerle gelsin, stadı birlikte yapalım’ ifadelerine yer verdi.

‘İSTERSE KENDİ PROJEMİZİ DE VERİRİZ’

Yerel seçimlerde hazırladığı stadyum projesini hatırlatan Fatih Metin; “Bizim seçim vaatlerimizin bir tanesi de stadyum projesiydi. Şuan ki Ak Parti Belediye Meclis üyemiz Semih Dimicioğlu’nun çizdiği kozalak şeklinde mimarisi olan çok güzel bir projeydi. Biz bu proje için 3 yer belirlemiştik ve yapacağımız anket sonrası vatandaşlarımız hangi yeri seçerse stadı oraya yapacaktık. Tanju Bey isterse bu projeyi de kendisine verebiliriz. Projenin bizim veya onun olması önemli değil. Yeter ki Bolu’ya hizmet olsun. Lakin Tanju Bey’in bu işte samimi olması ve gerçekten istemesi lazım. Bir de tabi mantıklı fikirlerle gelmeli” ifadelerine yer verdi.

‘ORAYI MİLLET BAHÇESİ YAPALIM’

Tanju Özcan’ın stadı mevcut yerinde yapma istediğinin doğru olmadığını dile getiren Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin; “Tanju Bey stadı şuan ki mevcut yerinde yapmak istiyor. Bu şehircilik açısından çok yanlıştır. Biz yaptığımız ankette vatandaşlarımız o bölgenin yeşil alan, park olmasını istiyordu. Yakışanı da budur. Şehri sıkıştırmanın gereği yoktur. Tanju Bey şehrin önünü açacak bir yer belirlesin stadı hep birlikte oraya yapalım. Şuan ki mevcut yer de Millet Bahçesi olsun. Bunun sözünü ben veriyorum. Millet Bahçesini biz yapacağız, belediyeye yük olmayacak. Stat içinde her türlü yardımı yapacağız” cümlelerini kullandı.

‘YETER Kİ MANTIKLI PROJELERLE GELSİN’

Tanju Özcan’ın yanlışta ısrar etmemesi ve Bolu’nun önünü açacak projeler üretmesi halinde her türlü desteği vereceklerini söyleyen Bakan yardımcısı Fatih Metin; “Söz konusu Bolu olduğunda biz hiçbir şekilde siyasi bakmayız. Tanju Bey’den de istediğim budur. Siyaseti bir kenara bırakıp Bolu’nun geleceğini düşünmeliyiz. Proje istiyorsa buyursun kendi stat projemizi verelim. Destek istiyorsa sonuna kadar destek sözü veriyorum. Lakin tek bir şartımız var, Bolu’nun önünü tıkayan değil, gelişimine katkı sağlayan mantıklı düşüncelerle bize gelsin. Bizde Bolu adına her türlü desteği verelim” dedi.