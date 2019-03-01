Fatih Metin’den CHP’ye sert sözler

Haber: Aysun BEYKOZ

AK Parti ve MHP tarafından kurulan ‘Cumhur İttifakı’, Bolu Belediye Başkanlığı’nı Millet İttifakı’na teslim etmemek için omuz omuza çalışıyor. 15 Temmuz ruhuyla hareket eden her iki partinin teşkilatları, her gün birlikte kapı kapı dolaşarak Bolu halkına ülkenin bekası için kurulan Cumhur İttifakı’nın önemini anlatıyor ve ortak adayları olan Fatih Metin’e destek istiyor.

ESNAFLAR HDP İLE İTTİFAK’TAN RAHATSIZ

Fatih Metin ile lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan’ın Aktaş Mahallesi esnafıyla buluştuğu esnaf ziyaretinde, bazı esnaflar PKK’nın siyasi kolu HDP’nin de ortağı olduğu Millet İttifakı’na tavır aldı. Esnaflar ülke genelinde yapılan ittifaklara tepki göstererek AK Parti ve MHP ittifakını destekleyeceklerini söyledi.

DOĞAN “ÜLKEMİZİN BEKASI İÇİN EL ELE, KOL KOLA, GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞIYORUZ”

MHP’li İbrahim Doğan, bunun üzerine Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin bekası için kurulduğunu söyleyerek, “Ülkemizde 1 yaşını geçmekte olan Cumhur İttifakı her geçen gün daha da güçlenmekte. Biz büyük bir hırsla çalışıyoruz. Azimliyiz. İki liderimizin bir araya gelmesi ile ülkemizin bekası için el ele, kol kola, gönül gönüle çalışıyoruz. Cumhur İttifakı, ilelebet devam edecek bir ortaklıktır.” dedi.

“GÜZEL GÜNLERİ FATİH METİN İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Doğan, esnaflar aracılığıyla Bolu halkına da seslenerek, “Buradan sadece Bolu’da değil, bütün seçmenlere seslenmek istiyorum: Halkımıza güzel günler göstermek istiyoruz. Bunu da Bolumuzda Fatih Metin ile birlikte gerçekleştireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ile birlikte, bütün STK’larımızla birlikte başaracağız. Arzu edilen, önemli projelerimiz var. Bunların da yerleri, kaynağı ve vizyonu bellidir. İnşallah Bolu halkı Cumhur İttifakı sayesinde bu projelere kavuşacak” diye konuştu.

METİN: “VATANDAŞIMIZ CUMHUR İTTİFAKI’NDAN MEMNUN”

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin de esnaflara duyarlılıklarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Hocamla beraber yola devam. İnşallah kuvvetli bir şekilde AK Parti-MHP İttifakı tabanda da tavanda da her yerde güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Zaten sahada da bunun karşılığını alıyoruz. Vatandaşımız bu memnuniyeti bize ifade ediyor.” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI BİRLİĞİ BERABERLİĞİ TEMSİL EDİYOR”

“Cumhur İttifakı birliği beraberliği temsil ediyor” diyen Metin, Millet İttifakı’nı da eleştirerek, “PKK-CHP ittifakına karşı AK Parti-MHP ittifakı. İnşallah biz de sizi mahcup etmeyeceğiz. O bölücülere fırsat vermeyeceğiz inşallah.” ifadesini kullandı.Metin, daha sonra esnaflara turuncu takıp sıfır atık kampanyası çerçevesinde yeşeren kalem armağan etti.