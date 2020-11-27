Fatih Metin’den çiftçiye müjde

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da ki çiftçilere ödenecek olan 5 milyon 306 bin 625 lira destek ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılmaya başlandı: Konuyla ilgili bir açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin; “Sayın Bakanımızın Dr. Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı gibi, 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında ki ödemeler bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesabına yatırılacak. Bu bağlamda Bolu’da ki çiftçilerimize; 5 milyon 306 bin 625 lira destek ödemesi yapılacak” dedi.

“HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Bolulu üreticinin ve çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Bakan yardımcısı Fatih Metin açıklamasında ayrıca,“İlimizde bu kapsamda 5 bin 583 yetiştiricimize 11 bin 640 buzağı için toplamda 5 milyon 306 bin 625 lira ödeme bugün Ziraat bankasındaki hesaplarına yatırılmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

Ödemelerin T.C kimlik numarasına göre yapılacağını belirten Bakan yardımcısı Fatih Metin, TC numarasının son rakamı 0 ve 2 olan yetiştiricilerin ödemelerinin Cuma günü itibariyle, son rakamı 4-6-8 olan üreticilerin ödemelerinin ise 4 Aralık 2020 günü saat 18:00’da hesaplarına yatırılacağını dile getirdi.