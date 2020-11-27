Fatih Metin’den çiftçiye müjde

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin yaptığı açıklamada Hayvancılığı desteklemek ve üretimi güçlendirmek amacıyla verilen buzağı destek ödemelerinin Cuma itibariyle başladığını bildirdi.

Fatih Metin’den çiftçiye müjde

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da ki çiftçilere ödenecek olan 5 milyon 306 bin 625 lira destek ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılmaya başlandı: Konuyla ilgili bir açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin; “Sayın Bakanımızın Dr. Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı gibi, 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında ki ödemeler bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesabına yatırılacak. Bu bağlamda Bolu’da ki çiftçilerimize; 5 milyon 306 bin 625 lira destek ödemesi yapılacak” dedi.

“HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Bolulu üreticinin ve çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Bakan yardımcısı Fatih Metin açıklamasında ayrıca,“İlimizde bu kapsamda 5 bin 583 yetiştiricimize 11 bin 640 buzağı için toplamda 5 milyon 306 bin 625 lira ödeme bugün Ziraat bankasındaki hesaplarına yatırılmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

Ödemelerin T.C kimlik numarasına göre yapılacağını belirten Bakan yardımcısı Fatih Metin, TC numarasının son rakamı 0 ve 2 olan yetiştiricilerin ödemelerinin Cuma günü itibariyle, son rakamı 4-6-8 olan üreticilerin ödemelerinin ise 4 Aralık 2020 günü saat 18:00’da hesaplarına yatırılacağını dile getirdi.

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