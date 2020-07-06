Fatih Metin’den İl Genel Meclisine ziyaret

Haber: BMA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin beraberinde AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, İl Gençlik Kolları Başkanımız Samet Kocadağ ve Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’e de ziyarette bulundu. Bakan Yardımcı Metin’i İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve meclis üyeleri Özel idare binası önünde karşıladı.

Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının ilk oturumu sonrasında İl Genel Meclisi üyeleri ile de bir araya gelerek meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Daha sonra partisinin il genel meclisi üyeleri ile basına kapalı toplantı gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin çeşitli konularda işaretlerde bulundu.

İl Genel Meclisi ziyaretinde ilk olarak konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer; “31 Mart yerel yönetimler süreci seçimleri sonucunda oluşan 23 tane il genel meclisi arkadaşlarımız olarak bizler her ayın ilk haftasında 5 gün boyunca toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Desteklerinizden dolayı il başkanım, milletvekillerimiz değerli bakan yardımcımız size teşekkür ediyorum” dedi.

“YEREL YÖNETİM ÇOK ÖNEMLİDİR”

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’in ardından konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, il genel meclisi üyelerinin 1 yıllık çalışmalarından dolayı tebrik ederek; “4 aydır yaşamış olduğumuz bir pandemi süreci var. Bu pandemi sürecinden dolayı hayatımızda bazı değişiklikler oldu. Bugün burada sosyal mesafe kurallara uyarak görüşüyoruz. Sizlerin 1 yıllık çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır bakan yardımcısı olarak hükümet nezdinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ama Bolu’dan da uzak kalamıyoruz. Bolu’ya birçok geldim fakat İl Genel Meclisimizi ziyaret etme fırsatı bulamamıştım. Bugün İl Genel Meclisimizi ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. İl Genel Meclisi yerel yönetim çok önemlidir. Yerel yönetimin 2 ayağı vardır. Belediye ve il özel idaresi olmak üzere 2 tanedir. Dolayısıyla İl Genel Meclisi olarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın dertlerine derman olan bir yapıdır” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE ÇALIŞARAK VATANDAŞIMIZA HİZMETLERİ ULAŞTIRACAĞIZ”

İl genel meclisi üyelerinin aktif olarak çalıştıklarını belirten Bakan Yardımcısı Metin; “Bolu İl Genel Meclisinin yıllardan beri yapıcı biri çalışma ortamı var. Bu dönemde de bu çalışma ortamının devam ettiğini görmek beni mutlu etti. İktidarıyla muhalefetiyle kıymetli arkadaşlarımızın çok güzel uyum içerisinde Bolu’daki köylerimize hizmet götürme noktasında çok güzel istişareler toplantılar yapılıyor. Bunun takibi noktasında da İl Genel Meclisi üyelerimizin aktif bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu çalışmalar memleketimize hizmet noktasında ileriye götürüyor.

Bulunduğum bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı da sizlerle daha çok bir arada olmayı gerektiriyor. 82 milyon vatandaşımızın tamamını ilgilendiren Türkiye’nin 78 milyon kilometre karedeki bütün sahasıyla beraber yetki ve sorumluluk kapsamı arasında bulunan bir bakanlıktır. Dolayısıyla sizlerle önümüzdeki süreçte bundan sonra sizlerle daha sıkı çalışacağız. İl Özel İdaresi olarak Bolu tarımına vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim. Bütçe imkanıyla sizler elinizden geleni yapıyorsunuz. İnşallah bizde önümüzdeki dönemde sizlerin Bolu’daki tarımsal üretime yapmış olduğu katkıya sizlerle iş birliği yaparak daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İl Özel İdareye verilecek genel bütçeyle az da olsa etkisi çok daha büyük olacaktır. Birlikte çalışarak vatandaşımıza hizmetleri ulaştıracağız” diye konuştu.

“TARIMSAL ÜRETİMDE ÇEŞİTLİLİK AMAÇLIYORUZ”

Bolu’da süt ve besi başta olmak üzere büyükbaş hayvancılıkta proje desteklerinin olacağını da ifade eden Bakan Yardımcısı Metin; “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Bolu’da önümüzdeki süreç içerisinde hayvan varlığının arttırılması, tarımsal üretimin arttırılması yönünde önemli katkılarımız olacak. Önümüzdeki dönem içerisinde projelerimizi sizler ile Tarım İl Müdürümüz sizler ile paylaşacak. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta Bolu’da daha fazla ilerlemeyi düşünüyoruz. Büyükbaş hayvancılıkta da süt ve besi başta olmak üzere Bolu’da da proje destekleri olacak. Hayvansal üretimin arttırılmasıyla beraber tarımsal üretimde çeşitlilik amaçlıyoruz. İlçelerimiz bazında da sebze üretimi ve çeşitliliği konusunda destek vereceğiz. Tarımsal üretimle beraber, hayvansal üretimle beraber ilçelerimizde, köylerimizde hayat seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Vatandaşları köyde tutabilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı olarak özel çalışmalarımız var. Bunları en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bunların hepsinde İl Özel İdaremiz ile iş birliği yapacağız” şeklinde konuştu.