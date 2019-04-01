Fatih Metin’den nezaket örneği

Haber: Kasım ŞAHİN

Metin, seçimi kaybettikten şu açıklamayı yaptı; Şu anda aldığımız sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Tanju Özcan’ın Belediye Başkanı olduğu ilan edilmiş durumda. O nedenle öncelikle Bolu’muza hayırlı uğurlu olsun diyor ve Sayın Tanju Özcan’ı ve Cumhuriyet Halk Partisini tebrik ediyorum.

Netice itibari ile bir seçim yarışı oldu ve sonuçta Bolu Halkı bir karar verdi bu karara saygılıyız… Bolu Halkının vereceği her türlü kararın da başımızın üstünde yeri var… Dolayısıyla bundan sonraki dönemle alakalı olarak da Bolu’muza memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü hizmet etmek için bizim Belediye Başkanı olmamıza gerek yok… Ama şunu söyleyeyim %45 oranında Cumhur ittifakına destek veren bütün kardeşlerimize bize duydukları inançtan ve güvenden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Oy vermeyen %55 i de saygıyla selamlıyorum… Ve neden oy vermediklerini de önümüzdeki dönem oturacağız konuşacağız görüşeceğiz ve inşallah tekrardan bu dengeyi değiştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz her zaman iş üstüne iş, taş üstüne taş koymak ve memleketimize hizmet etmek amacıyla çalıştık, çabaladık bundan sonra da bu böyle olacaktır. Tekrar ben Tanju Özcan beyi tebrik ediyorum ve Bolu’muza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün Bolu Halkını sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Son olarak da şunu söyleyeyim; Bu dört aylık süre boyunca, bize kapısını, gönlünü, sofrasını açan bütün Bolu Halkına şükranlarımı sunuyorum. Ve Ak Parti Teşkilatlarında, Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlarında, Ülkü Ocaklarında, Ak Parti Gençlik Kollarında, Kadın Kollarında ve teşkilatlarımızın her kademesinde görev alan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir emek sarf ettik, dört ay boyunca vatandaşımıza kendimizi, Bolu’muzla ilgili hayallerimizi, Bolu’nun geleceği ile ilgili projelerimizi anlatmaya çalıştık ama vatandaşımızın tercihi bu oldu saygıyla karşılıyoruz ve Bolu’muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla…