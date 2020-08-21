Fatih Metin’in en büyük hayali gerçek oluyor

Haber: BMA

Tarım Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu’ya gerçekleştirdiği ziyaretinde Tarım Orman Bakanlığı’na bağlı müdürlüklerin çalışmalarını yerinde inceledi. Gölköy’de Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeler hakkında bilgilendirme toplantısı yapan Metin, ziyaretinin devamında Bolu Ziraat Odası’nı ziyaret ederek çiftçilik yapan vatandaşların dertlerini dinledi. . Metin programa katılan gazetecilerin kamuoyu gündemine ilişkin merak edilen soruları cevaplandırdı. Oda ziyaretinde Metin, siyaset hayatına başladığı günden bu yana Bolu’nun tarımsal üretimde gelmek istediği noktaya ulaşabilmesi için olmazsa olmaz olarak kabul ettiği hedefe, kendi görev süresinde ulaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Fatih Metin Ziraat Odası’nda gerçekleştirdiği ziyarette şu değerlendirmeleri yaptı: “Pandemi bizi birçok şeyden mahrum bıraktı. Buluşmak bu güne kısmetmiş. Böyle güzel bir günde sizlerle beraberiz. Daha evvelki ziyaretimizi bakan yardımcısı olarak mısır kurutma tesisinin açılışında yapmıştık. Program yoğunluğumuz sebebiyle kısıtlı bir zaman olduğu için sizlerin görüşlerinizi alabilme imkânımız olmamıştı. Bu güne nasip oldu.

“BOLU ÇİFTÇİMİZİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ VE ÇÖZMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkanımız ve değerli oda üyeleri taleplerini iletmek üzere zaman zaman Ankara’ya ziyaretimize geliyorlar. Bizlerde her fırsatta Bolu çiftçisinin derdini sıkıntısını bulunduğumuz her ortamda dinliyoruz. Bolu çiftçimizin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz.

“BİZİM DÖNEMİMİZDE KISMET OLDU”

Allah razı olsun sizlerin sayesinde aktif bir siyaset hayatımız oldu. İl başkanlığı ile başlayan milletvekilliği ile devam eden sonrasında da yine bakan yardımcısı olarak hizmet çabamız devam ediyor. Ticaret bakan yardımcısı iken çok önemsediğim, gayret ettiğim ve Bolu’nun geleceği ile ilgili çok arzuladığım bazı projeleri yapma şansım bu gün görevini sürdürdüğüm bakan yardımcılığı görevi sayesinde kısmet oldu.

“CUMARTESİ GÜNÜ TEMELİNİ ATACAĞIZ”

Ülkemizin her yeri tarım arazisi, her yeri orman. Rabbim bizlere böyle güzel bir ülke nasip etmiş. Bu güzelliğin içerisinde Bolumuz çok nadide bir il. Yüzde yetmişlik bölümü ormanla kaplı, şehirleşmesi ilçe, beldeleri ve köyleriyle beraber düzenli bir yapıya sahip. Tarım arazisi olarak çok yüksek ölçekte alanları olmasa da il başkanlığım döneminde ve milletvekilliği dönemimde birçok tarımsal projeye imza attık ama bunlardan en önemlisi benim en büyük hayalim Bolu ovası ve Seben ovasının sulanmasıydı. O zamanlarda bu konuyu belli bir mesafeye getirmiştik ama şuan görev aldığımız bakanlık görevimiz gereği böyle bir sonuca ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Seben ovası sulamasıyla ilgili daha evvelden ihale yapılmıştı. İnşallah Cumartesi günü temelini atacağız. Bolu’yla ilgilide İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde, bu yıl içerisinde ihalesinin gerçekleştirilmesi noktasında gerekeni yapacağız. Bolu ovasının tamamının sulu tarım olma özelliği var. Bolu’nun tamamını sulu tarıma kavuşturacağız.