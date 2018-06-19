Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Teşkilatı Biber Restaurantta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı Tanju Özcan, ikinci sıra adayı Özer Özcan, üçüncü sıra adayı Cahit Çıngı, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, Merkez İlçe Başkanı Güldane Şahin ve partililer katıldı.

“ÖNCE O SÖZÜNÜ YERİNE GETİRSİN”

Toplantıda bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı Tanju Özcan Ekonomik Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in, Bolu Organize Sanayi Bölgesine balistik alanında dünyadaki ilk entegre tesisinin kurulacağı ve bin 500 kişinin istihdam edileceği açıklamasına sert tepki gösterdi. Özcan; “ Sayın Metin’in verdiği ilk söz değil bu. Fatih Metin, 2010 yılında Çaydurt’ta bir köprü yaptırmıştı hala bu köprüyü açamadı. Önce o köprü sözünü yerine getirsin. Daha bir yıl olmadı Boluspor’a otobüs sözü verdi. Önce o sözünü yerine getirsin. Önceden planlanmış, hazırlanmış temeli atılmak üzere olan projeleri sahiplenmeye kalkmasın. Seçim yatırımı gibi bunu değerlendirmeye kalkmasın. Özetle Fatih Metin dürüst olsun, Fatih Metin’in haddine değil bu işler aradan çıksın” dedi.

“TANSU HANIM TEHDİT Mİ EDİLİYOR?”

Konuşmasının devamında Eski Başbakan Tansu Çiller’in, Ak Parti’nin İstanbul Yeni Kapı’da düzenlediği mitinge katılmasını da eleştiren Özcan; “Recep Tayyip Erdoğan 90’lı yıllarda Türkiye’yi ekonomik krizle tanıştıran Tansu Çiller’i kurtarıcı olarak görüyorsa işinin ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor. Hani abbas yolcu diyoruz ya biz tansı hanımın gelip destek vermesi de bizim bu tezimizi güçlendiriyor. Tansu Hanım neden Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Parti hükümetine bu kadar destek veriyor? Tansu Hanım tehdit mi ediliyor? Bu sorunun cevabını ancak kendisi verebilir. Bizim bazı duyumlarımız var. Şimdilik buna virgül diyelim” konuştu.

“İHTİMALİ BANA GÖRE %100”

Partisinin Düzce Milletvekili adayı Zafer Teber’in de seçimi kazanma şansını değerlendiren Özcan; “Zafer Teber’in parlamentoda görev alması ihtimali bana göre %100. biz hep 34 yıl sonra milletvekili çıkarttık diyorduk. Üzerine bir 7 yıl daha koyun Düzce 41 yıl sonra bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekiline kavuşacak. Kavuşabilir demiyorum, kavuşma ihtimali yüksek demiyorum Zafer Temel 27. Dönem Düzce milletvekili olarak 4 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek diyorum.”

Özcan’ın ardından diğer Milletvekili adayları Özer Özcan ve Cahit Çıngı da basının çok önemli bir güç olduğunu bu seçim sürecinde yapılacak haberlerin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Adaylar vatandaşları da sandıklara sahip çıkmaya davet etti.