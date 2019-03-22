Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart’ta yapılacak tarihi yerel seçimlere 9 gün kala Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e destek için Bolu’ya gelerek Okçular-Yeni Mahalle’de yaşayan vatandaşlarla buluştu. Mahalle sosyal tesisini dolduran Yeni Mahalle sakinlerine hitap eden Bakan Yardımcısı Aksu, geçmişte 7 yıl Bakan Yardımcılığı yapan Fatih Metin’e destek istedi.

“FATİH METİN’İN YÜKÜNÜ BİZ ÇEKECEĞİZ”

Mahalle sakinlerine Metin’in mesai arkadaşı ve dostu olduğunu anlatan Aksu, “Fatih Metin Bey bizim mesai arkadaşımız. Ankara’da en uzun süreli bakan yardımcılığı yapan bir dostumuz. Eskiden milletvekilliği de yaptı. Bolu’yu en iyi şekilde temsil eden başarılı bir isim. Bakan Yardımcısı olarak yıllarca Ankara’da birçok kişinin ve kurumun yükünü çekti. Dolayısıyla bundan sonra da Sayın Fatih Metin’in yükünü biz çekeceğiz. Bolu Fatih Metin’den, Fatih Metin bizden isteyecek.” dedi.

“FATİH METİN EMREDECEK, AKSU GEREKENİ YAPACAK”

“Ankara’da kapısı olan ile olmayan bir olur mu?” diye soran Aksu, “Siz Fatih Metin’e emredeceksiniz, Fatih Metin’de 24 saat Mustafa Aksu’ya emredecek. Mustafa Aksu’da gerekeni yapacak.” diye konuştu.

“TÜM TAAHHÜTLERİNİN ARKASINDAYIM”

Fatih Metin’in Bolu’ya yapmayı taahhüt ettiği projelere sahip çıkan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, “Güzel projeleri var. Projeleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı’mızı ilgilendiren konuların da olduğunu görüyorum. Fatih Beyin tarım ve orman ile ilgili tüm taahhütlerinin arkasında olduğumu, bu konularda Bolu halkını destekleyeceğimin bilinmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“FATİH METİN İSTEDİ BAKANIMIZ 25 MİLYON TL ÖDENEK SÖZÜ VERDİ”

Aksu, Bolu’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaretini Aralık ayında yaptığını da anımsatarak, “Biz Fatih Metin için çalışmalara yılbaşı öncesi başladık. 31 Aralıkta Fatih Metin için neler yapacağımızı ilan ettik. Akabinde ertesi gün Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Bolu’ya gelerek Sayın Fatih Metin’in seçilmesi halinde belediyenin yapacağı yatırımlara destek sözü verdi. Örneğin bir Karadere içme suyu projesi var tamamlanmayan. 25 milyon TL yatırım bedelli bir proje. Sayın Bakanımız Fatih Metin beyin isteği üzerine, kendisinin başkan seçilmesi halinde, bu proje bedelinin tamamının Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanması sözü vermiştir.” dedi.

“BOLU’YU KÜÇÜKBAŞ MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Bakan Yardımcısı Aksu, Bolu’yu küçükbaş merkezi yapmak istediklerini de açıklayarak, “Biz Bolu’yu küçükbaş hayvan merkezi yapmayı hedefliyoruz. Sayın başkanımızla inşallah el ele, omuz omuza vererek bunu gerçekleştirecek ve Bolulu çiftçilerimizi destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aksu, daha sonra vatandaşların soru ve ihtiyaçlarını dinleyip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Bolu’dan ayrıldı.