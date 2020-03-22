Fatih Yamaner’den koronavirüs tedbiri

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde son 10 günde giderek yayılan koronavirüsle mücadeleye ilimizde tanınmış iş insanlarından Fatih Yamaner, aldığı örnek kararla destek verdi. Koronavirüs tedbiri kapsamında daha önce 14 Burda ve Narven’de bulunan mağazalarında faaliyetlerini durduran Yamaner yaptığı açıklamada, tüm mağazalarında faaliyetleri geçici süreyle durdurduklarını duyurdu.

Fatih Yamaner konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Fay Yamaner misafirlerimiz, sizlerin, tüm çalışma arkadaşlarımız ve ailelerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid*19 salgını ile mücadele kapsamında Fay Yamaner Mücevher olarak 19 Mart itibarıyla 14 Burda AVM ve Narven Butik mağazalarımızın faaliyetlerine geçici süre ile ara vermiştik.

Geçen süre içinde İzzet Baysal Cadde mağazamızda misafirlerimizin anlık altın bozdurma vb. nakit ihtiyaçlarını karşılamak için devam ettik. 21 Mart 2020 saat 17.00’den itibaren Cadde mağazamız dahil tüm Fay Yamaner mağazalarımızda buluşmalarımıza kısa süreliğine ara veriyoruz.

Sizlere tekrar hizmet vereceğimiz güne kadar online satış sitemiz www.gift14.com üzerinden Fay Yamaner Mücevher’den alışveriş yapabilirsiniz. Tüm dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemin bir an önce sonlanacağı ümidiyle sağlıklı günler diliyoruz.”