Haber: BMA

Aşılama tedavisinin, normal yollarla uzun süre gebe kalamayan ve uygun görülen hastalara uygulandığını söyleyen Op. Dr. Pınar Kemik, bu tedavinin genç hastalarda daha etkili olduğunu vurguladı.

“Tedavide başarı şansı yüzde 20”

Her bir aşılama tedavisinin, yüzde 15 ile 20 arasında başarı şansını arttırdığını ifade eden Op. Dr. Pınar Kemik, “Aşılama yöntemi; uzun süre gebe kalamayan uygun görülen hastalara uyguladığımız basit, etkili ve tüp bebek tedavisinden önce uygulanabilen bir yöntemdir. Aşılama, erkeğin sperm hücrelerinin alınıp, özel bir işlemden geçirilip, güçlendirilerek kadının rahminin içine verilmesidir. Aynı zamanda kadının yumurtalıklarının da ilaçlarla güçlendirilerek yumurta elde edilebilmekte ve yumurtlama zamanı (ilaçlarla sağlanan zamanda) belirlenerek gebelik ihtimali arttırılmaktadır. Aşılamayı uzun süre gebe kalamayan, yumurtlama problemi olan kadınlarda, rahim filminde problem yoksa ve açıklanamayan infertilite durumlarında uygulamaktayız. Aşılama yöntemi, anestezi gerektirmeyen ağrısız bir yöntemdir. Aşılama tedavisi her bir aşılama için yüzde 15-20 gebelik başarısını arttırmaktadır ve ikinci aşılamada da bu oran yüzde 30-40 gibi yüksek değerlere çıkmaktadır. Son zamanlarda chipli yöntemle aşılamanın bu oranları biraz daha artırdığı görülmektedir . Aşılama tedavisi, 40 yaş altı kadınlarda daha etkili bir tedavi olduğundan, vakit kaybetmeden tedaviye başlanması önem arz etmektedir” dedi.