Haber: Semih Baykal

Bolu'da ilk olarak öğretmenlik hayatına 1986 yılında İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda usta öğretici olarak göreve başlayan Fatma Isnık, 32 yıldır dikiş nakış öğretmeni olarak Bolu Halkına hizmet veriyor. Başarılı öğretmen Fatma Isnık, 32 yıllık öğretmen hayatı boyunca ilimizi uluslararası fuarlarda başarıyla temsilen Fatma Isnık, öğrencileriyle birlikte Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde ‘Geleneksel El Sanatları İğne Oyası Sergisi açtı. Açılışa Vali Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Halk Eğitim Müdürü Kenan Öztürk, çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşma yapan Halk Eğitim Müdürü Kenan Öztürk; “Çok uzun ve ince emeklerle hazırlanan bu sergi için Fatma Isnık hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Kurslarımıza gelmeyen hanımefendileri de kurslarımıza davet ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından sergi vatandaşların hizmetine açıldı.