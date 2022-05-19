Fatma Isnık'ın Geleneksel El Nakışları' Sergisi Açıldı

Bolu'da 1986 yılında İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda usta öğretici olarak göreve başlayan ve 36 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca ilimizi uluslararası fuarlarda başarıyla temsil eden Fatma Isnık, öğrencileriyle birlikte Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde ‘Geleneksel El Nakışları' Sergisini açtı.

SERGİ 22 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

Açılışa Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil, Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Halk Eğitim Müdürü Kenan Öztürk, çok sayıda vatandaş katıldı. 18-22 Mayıs tarihleri arasında açık olacak olan 'Geleneksel El Nakışları' sergisinde Hesap işi, İğne oyası, Tel kırma, Tel sarma, Şiş dantel anglez ve Antep işi çalışmaları sergilenecek.

ÜRÜNLERİN HEPSİ UZUN VE İNCE EMEKLERLE HAZIRLANDI

Açılışta konuşma yapan Halk Eğitim Müdürü Kenan Öztürk; “Çok uzun ve ince emeklerle hazırlanan bu sergi için Fatma Isnık hocamıza ve 80 öğrencimize çok çok teşekkür ediyorum. Hocamızın ve öğrencilerimizin çalışmalarının yer aldığı bu sergimizde bulunan ürünlerin hepsi bir sanat eseri ve müzeliktir” dedi. Konuşmanın ardından sergi vatandaşların hizmetine açıldı.