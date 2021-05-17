‘Fatura yine esnafa çıktı’

Haber: Erdal Tanrıverdi

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelge ile kademeli normalleşme sürecinde faturanın yine esnaf ve zanaatkarlara çıkarıldığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni kademeli normalleşme sürecinde yine fatura 415 meslek dalında çalışmakta olan 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarlar ile çalışanlarına çıkarıldı” dedi.

“BU YÜKÜ ESNAFIMIZ ARTIK KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL”

Esnafın kapanmaya değil açılmaya ve insanların işlerinin başına geçmeye ihtiyaç olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son 14-15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler çok yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Şimdi bu saatten sonra esnafın yarasına merhem olacak şekilde karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil” diye konuştu

“TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE İNDİRİMLİ AKARYAKIT VERİLMELİ”

Her meslekte olduğu gibi ulaştırma sektörünün de çok yoğun şekilde desteklenmesi gerektiğini anlatan Bendevi Palandöken, “Havayoluna hiçbir kısıtlama getirilmez iken şehiriçi ve şehirler arası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması getirilmesi artık esnafımızın taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet veren esnafımıza KDV ve ÖTV den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel olarak desteklenmelidir. Pandemi ile tam mücadele edilecek ise hafta içi zincir marketlerde uygulanan bir günlük indirim kampanyalarının bir haftaya yayılması engellenerek bu dönemde indirim kampanyaları tamamen kaldırılmalı” ifadelerini kullandı.