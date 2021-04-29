Faturalar ramazan sonrasına ertelendi!

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüs salgınının artış göstermesiyle alınan tam kapanma kararı ile birlikte doğalgaz ve elektrik faturalarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak.

BORÇ NEDENİYLE KAPATMA OLMAYACAK

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları sebebiyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan vatandaşlar ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

Alınan fatura önlemleri ise şu şekilde: Zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Arızalara en hızlı biçimde müdahale edilecek. Müşteri hizmetleri merkezleri müşterilerin ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak çalıştırılacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 15:59