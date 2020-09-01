Fay hattı üzerinde 200 bina var

Haber: Volkan Yılmaz

Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu'nun düzenlediği toplantının ardından bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğuna ilişkin ortak fikir çıktı. Karar sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasal düzenleme için çalışma ekibinin oluşturulduğunu kaydetti. Her biri alanında uzman deneyimli isimlerin oluşturduğu çalışma grubunun hazırlayacağı taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sunulacak. Afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gündeme gelen 'Fay Yasası' ile fay hatları üzerinde gerçekleşen yapılaşmaların önüne geçilmesi, mevcutta var olanların ise kentsel dönüşümle yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere taşınması planlanıyor.

BOLU’DA 18 İL ARASINDA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından en son hazırlanan Türkiye Diri fay Haritası'na göre ise ülke genelinde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 486 diri fay bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre büyük deprem üretme potansiyeli bulunan diri fayların yerleşim yerlerine olan uzaklıklarına bakıldığında da 18 ilin merkezi, 80'i aşkın ilçe ve 502 köy fay hatları üzerinde yer alıyor. Fay hatlarının geçtiği 18 il ise Bolu, Aksaray, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl olarak öne çıkıyor.

HAT ÜZERİNDE 200 BİNA

Fay hatları üzerinde yer alan söz konusu il merkezleri, ilçe ve köylerdeki yapılaşma oranına bakıldığında bugün gündeme gelen Fay Yasası'nın ne denli önemli olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Aynı araştırma kapsamında fay hatları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde 100 bin binanın bulunduğu kaydediliyor. Bolu’da ise fay hattı üzerindeki bina sıyısının 200’ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

BİNALAR TAŞINACAK

Yasal düzenlemeyle fay hatlarına yönelik yapılmış binaların yıkılıp daha güvenli bir bölgeye taşınması da planlanıyor. Öte yandan belediyelerin bu alanlar için inşaat izni verilmesinin önüne geçilmesi için de imar planlarında kalıcı düzenlemeler yapılması ve hiçbir şekilde bu alanlara yapım izni verilmeyerek verilenlerin ise düzenleme kapsamında yıkılması öngörülüyor.

FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Türkiye, sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattıyla deprem kuşağında bulunuyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün fay hattı sorgulama ekranı ile vatandaşlar oturdukları evin fay hattı üzerinde olup olmadığını kolaylıkla sorgulayabiliyor.