“Fay Yamaner 7. Geleneksel fırsat günleri” başladı

Haber: Aysun Beykoz

Yıllardır en özel altın ve pırlanta koleksiyonlarını güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat garantisi ile müşterilerine sunan Fay Yamaner Mücevher otuz yılı aşan tecrübesi ile hem fark yaratıyor hem de güven veriyor. “Fay Yamaner Geleneksel Fırsat Günleri”ne bu yıl Bolu Cadde ve 14 Burda AVM mağazalarına, Çanakkale 17 Burda AVM mağazası da ekleniyor.

Yedi yıldır Bolu’nun yanı sıra Düzce gibi çevre illerde de büyük ilgi ile karşılanan “Fay Yamaner Geleneksel Fırsat Günleri” bu yıl da her zevke hitap eden yüzlerce model altın ve pırlanta tektaş, altın beştaş yüzük modellerinde yılın en büyük indirimleri ile başlıyor. Renkli taşlı tasarımlardan, vazgeçilmez klasik ürünlere; bileklik, kolye, yüzük gibi tüm altın ve pırlanta takı modellerinde yılın en büyük indirim fırsatını sunan Fay Yamaner Mücevher, 340 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar ile dikkat çekiyor.

Ayrıca Fay Yamaner Mücevher’in Fırsat Günlerine özel bu yıl da bir sürprizi var: Fay Yamaner Mücevher’in sosyal medya hesaplarını takip ederek Geleneksel Fay Yamaner Fırsat Günleri ile ilgili bilgilere ulaşabilir “Sonsuz Aşk Altın Yüzük” hediye çekilişine katılabilirsiniz.

Atasay,Cetaş, Arpaş gibi Türkiye’nin en büyük kuyumculuk markalarını, Dünya’nın en büyük mücevher markalarından Swarovski’yi;Guess, Armani, Versace, Lacostegibi en trend moda marklarının saat, takı ve aksesuarlarını Fay Yamaner Mücevher’in İzzet Baysal Caddesi, 14 BurdaAVM’deki iki mağazası ve Çanakkale 17 BurdaAVM’deki mağazalarında bulabilirsiniz.