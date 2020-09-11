“Fay Yamaner Altın Fırsat Günleri” Başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da yıllardır en moda altın koleksiyonlarını, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlar ile birleştiren “Fay Yamaner Mücevher” otuz yılı aşan tecrübesi ile fark yaratmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle “FIRSAT GÜNLERİ” kampanyası boyunca Fay Yamaner Mücevher mağazalarında misafirlerinin kendisini rahat hissedebileceği tüm sağlık önlemleri alınmış ve mağazalarına aynı anda sınırlı sayıda misafir kabul edebilecek.

Beş yıldır başta Bolu ve Düzce olmak üzere çevre illerde de büyük ilgi ile karşılanan “Geleneksel Fırsat Günleri” başlıyor. Bu yılda her zevke hitap eden yüzlerce altın yüzük, altın bileklik, pırlanta, elmas koleksiyonlarında sene de bir kez yapılan müthiş indirimler. Fay Yamaner Mücevher Fırsat Günleri; İzzet Baysal Caddesi ve 14 Burda AVM deki mağazalarında büyük fırsat kampanyası sadece dört gün devam edecek. Fay Yamaner Mücevher’de; Fırsat günlerine özel 290TL’den başlayan altın yüzük ve kolye modellerine en iyi fiyat avantajı ile sahip olabilirsiniz. Atasay, Asgold, Cetaş, Regold, Arpaş ve Han İstanbul gibi markaların altın ve pırlanta koleksiyonlarının yanında, Versace, Guess, Seiko ve Lacoste gibi dünya markası saatlere %60’a varan indirimlerle sahip olabilirsiniz.

Kampanya boyunca İzzet Baysal Caddesi’ndeki merkez mağazasının yanı sıra, 14 Burda AVM’deki mağazası Pazar günü dahil, akşam saat 22.00’a kadar hizmet verecek olan ilimizin önemli markası Fay Yamaner Mücevher’in 6. Geleneksel Fırsat Günlerinin, şüphesiz bu yılda Bolu halkı tarafından büyük ilgi ile karşılanması bekleniyor. Fay Yamaner Mücevher’i sosyal medya hesaplarından takip edip, kampanya ile ilgili bilgilere ulaşabilir hatta www.gift14.com adresinden fırsatları yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda instagram hesaplarından sürpriz hediyeli çekilişlere katılabilirsiniz.