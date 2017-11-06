Haber: BMA

Fay Yamaner Mücevher geleneksel “Fırsat Günleri” tüm Türkiye ile aynı zamanda Bolu’da başlıyor. İzzet Baysal Caddesi ve 14 Burda AVM mağazalarında başlayan kampanya son iki yıldır Bolu Halkı tarafından bekleniyor ve ilgi ile karşılanıyor. FAY Yamaner Mücevher Mağazalar Koordinatörü Hakan Doğan, FAY Yamaner 14 Burda AVM ve FAY Yamaner Cadde Mağaza Yöneticileri Zafer Gülsal, Merih Özcan ve Erdem Soysal ile gerek altın piyasaları gerekse geleneksel hale getirdikleri, Bolu halkı tarafından büyük ilgi çeken “Fırsat Günleri” kampanyası hakkında açıklamalarda bulundular.

2017 yılı altın piyasaları ve geleneksel "Fay Yamaner Fırsat Günleri" ni değerlendiren Hakan Doğan şunları söyledi: “Ulusal gelişmeleri ve uluslararası verileri değerlendirdiğimizde önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında düşüş olmayacağını bekliyoruz. Bu nedenle bu gün için satın alınan altın ve mücevher koleksiyonlarının değerlenmeye devam edeceğini ön görüyoruz. Yenilenen FAY Yamaner Mücevher Cadde ve AVM mağazalarımızda büyük ilgiyle karşılaştık. Altın takılar dışında; trendi takip eden kadınların bir numaralı tercihi Swarovski markasını Bolu halkıyla buluşturduk. Türkiye çapında Swarovski markasının da yer aldığı ilk multibrand mağaza olduk. Bunun yanında ev dekorasyonu, hediyelik eşya üzerine özel sunum alanları dizayn ettik. 650 metre karelik sunum alanıyla misafirlerimizle keyifli vakitler geçiyoruz. Her yıl Ekim ayında düzenlenen takı ve mücevher fuarı sonrası ‘Fırsat Günleri’ adı altında müthiş bir kampanya gerçekleştiriyoruz. Kasım ayının ilk haftasında (8-12 Kasım) yıllardır bizleri tercih eden misafirlerimize geleneksel hale getirdiğimiz ‘Fırsat Günleri’ ile özel tasarımları en özel fiyatlarla sunuyoruz. Örnek vermek gerekirse altın tektaş ve altın beştaşı 549 TL yerine 399 TL’ye ikisi bir arada sunacağız. Özel fiyatlarla satışa sunduğumuz altın ve mücevher koleksiyonlarından oluşan ‘Fırsat Günleri’ kampanyamız senede bir kez gerçekleştiriyoruz. Bu FIRSAT KAÇMAZ! KAÇMAMALI.”

FAY Yamaner Cadde mağazasında kampanyada yer alacak markalar ve fırsatlar hakkında bilgiler veren Merih Özcan ise, “Fırsat günlerinde Atasay, Asgold, Regold, Cetaş, Favori, Arpaş, Han İstanbul gibi birçok ulusal mücevher ve altın markasının yanı sıra kişiye özel tasarımlar yer alacaktır. Ayrıca dünya markası saatler ve marka takılarda Kasım ayının ilk haftasında çok özel kampanyalar uygulayacağız.’FAY Yamaner Fırsat Günlerini’ senede bir kez uyguluyoruz. Geçmiş yıllarda bu dönemde mağazamızı ziyaret eden misafirlerimiz kampanyayı görmek için gelmelerine rağmen akıllarında olmayan şekilde alışveriş yaptıklarını dile getirdiler. Misafirlerimizin memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Bolu halkını İzzet Baysal Caddesi ve 14 Burda AVM FAY Yamaner mağazalarımıza ziyaret etmeye davet ediyoruz.”

Fırsat Günleri 14 Burda AVM FAY Yamaner mağazasında başlayacağını belirten 14 Burda AVM Mağaza Müdürü Zafer Gürsal, AVM’de bulunan mağazadaki yeniliklerden ve kampanyanın içeriğinden bahsetti. Gürsal şu ifadelere yer verdi: “14 Burda AVM, açılan yeni mağazaları ve sosyal alanlarının faaliyete geçmesi ile son dönemde çok daha fazla ilgi odağı olmaya başladı. Bolu halkı, çevre il ve ilçelerde yaşayan kişiler özellikle hafta sonları Avm’ye büyük ilgi gösteriyor. Son aylarda ilginin hafta içine de kayması bizleri daha da mutlu ediyor. 14 Burda AVM’de başlatacağımız ‘FIRSAT GÜNLERİ’ kampanyamızın AVM'ye renk kattığını görüyoruz. Geçen sene misafirlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. 14 Burda AVM’nin akşam 22.00'a kadar ve Pazar günleri açık olması müşteriler nezdinde büyük memnuniyet sağlıyor. Bolu halkını senede bir kez yaptığımız ve büyük ilgi uyandıran ‘FIRSAT GÜNLERİ’ kampanyamızı 14 Burda AVM'de ziyaret etmeye davet ediyoruz. Ayrıca Fay Yamaner AVM ve Saat ve Saat 14 Burda mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde; 14 Burda AVM tarafından düzenlenen araba ve yaz tatili kampanyasında çekiliş hakkı kazanma fırsatını yakalayacağınızı hatırlatalım.”

Saat ve Saat mağazında uygulanan kampanya ile dünya markası saatlerin çok uygun fiyatlara indiğini dile getiren 14 Burda AVM Mağaza Müdürü Yardımcısı Erdem Soysal ise, “Misafirlerimizin yakından takip ettiği gibi 14 Burda AVMde FAY Yamaner Mücevher ve Yamaner Aksesuar-Swarovski olarak iki ayrı mağazamız bulunmaktadır. 14 Burda AVM de yeni bir mağaza anlaşmasına daha imza atarak Saat ve Saat mağazasının bayiliğini almış bulunmaktayız. Saat ve Saat mağazamız Türkiye çapında en güvenilir ve en moda markaların üreticisi ve distribütörü pozisyonundadır. Geçen ay tüm Türkiye'de aynı anda başlayan kampanya ile tüm saat fiyatlarına yüzde otuz indirim uygulandı. Bu fiyat politikasıyla dünya markası saatler çok cazip fiyatlara indi. Versace, Guess, Emporio Armani, GC, Skagen ve Dıesel gibi birçok saat markasında uygulanan kampanya fiyatları ile saatler çok uygun fiyatlara geldi. Bolu halkını ve tüm misafirlerimizi bu büyük indirim kampanyasından faydalanmaya davet ediyoruz.”