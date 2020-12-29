FAY Yamaner’den bir ilk

Haber: C. Kutay Aykan

30 yıldır süregelen kuyumculuk tecrübesiyle ilimizde hizmet veren Fay Yamaner 14 Burda alışveriş merkezinden sonra şimdi de 17 Burda’da hizmet verecek. Şehir dışındaki ilk perakende mağazasını açacak olan Fay Yamaner’de Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yamaner, yaptığı açıklamada gelen destekler için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Türker Ateş, 14 Burda AVM müdürü Erol Yıldız, gibi isimlere destekleri ve tebrikleri için teşekkürlerini sunan Fatih Yamaner, “İsmini sayamadığım onlarca çelenk, çiçek, yüzlerce mesaj ile ne kadar çok sevildiğimizi bir kez daha hissettik. Memleketimiz Bolu’dan sonra Çanakkale’nin sevilen ve güvenilen bir ismi olmaya çalışacağız” İfadelerini kullandı