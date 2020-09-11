Faydalı projenin eğitimleri başladı

Haber: BMA

Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2019 yılında hazırlanan “Engelli Çocuklar için Oyun Terapisi” konulu proje Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca onaylanmıştı. Proje kapsamında eğitim almak üzere yurtdışına giden heyet hazırlık çalışmalarını tamamlayarak eğitimler verilmeye başlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit proje hakkında açıklamalarda bulundu. Bekir Koçyiğit yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca Erasmus+Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı Teklif Çağrısı döneminde ‘Engelli Çocuklar İçin Oyun Terapisi’ konulu projemiz kabul edilmişti. Projemizin finansmanı Avrupa Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı(www.ua.gov.tr) tarafından sağlanmaktadır” dedi.

“PROJEMİZİN FAYDALI BİR REHBER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Proje ile amaçlarının engelli ailelerinin ve engelli çocuklarla çalışan kişilerin engelli çocuklarla kurmakta zorlandıkları iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Koçyiğit açıklamasında ayrıca, “Bu kapsamda engelli çocuklarla kurulan iletişimin geliştirilmesi, çocukların sorun ve ihtiyaçlarının daha iyi ifade edilmesinde önemli rol oynayan oyun terapisinin engelli ailelerimizin hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyorum. Pandemi sürecinde özellikle engelli çocuğu olan ailelerimizin zor günler geçirdiği ve yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği bu günlerde, projemizin engelli çocuğu olan ailelere çocuklarıyla evde kaliteli vakit geçirmek adına faydalı bir rehber olacağını düşünüyorum. Proje kapsamında 2-8 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da konu ile ilgili yetişkin eğitimi vermede yetkin 10 personelimiz kurslarını tamamlamış, eğitim alan 10 personelimiz tarafından engelli ailelerine, Müdürlüğümüze bağlı engellilere yönelik hizmet veren Gündüzlü Bakım Merkezi hizmetlerinden yararlanan engelli ailelerine, engellilerle çalışan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere, STK’lara il merkezinden başlamak üzere ilçe ve köylerde eğitim verilecektir. Pandemi nedeniyle proje kapsamında eğitimden yararlanmak isteyen engelli ailelerine 10’ar kişilik gruplar halinde eğitim verilecektir. Bu nedenle kayıt yaptırmak isteyen engelli ailelerimiz Müdürlüğümüz Proje irtibat kişisi ile iletişime geçerek kayıtlarını yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.