“Fazla gübre, fazla verim demek değildir”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Bolu Şube Başkanı Niyazi Kalfa, bilinçsizce yapılan fazla gübrelemenin maddi kayıplara, toprakların kirlenmesine ve kalite kayıplarına neden olacağını belirtti.

ZMO Şube Başkanı Kalfa konuyla ilgili yaptığı açıklamada çiftçileri uyardı. Niyazi Kalfa açıklamasında, “Tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması, ürünlerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin ideal seviyeye getirilmesi, toprak yapısının korunması, kaliteli sürgün ve yüksek verim alabilmek için gübreleme çok önemlidir. Çiftçilerin gübreleme yapmadan önce toprak analizlerini yaptırması gerekmektedir. Farklı ürünlerin ihtiyaç duyacağı gübre miktarları da farklı olacaktır” dedi.

“AZOTLU GÜBRELER GENELDE TOPRAKTAN YAĞIŞLARLA YIKANIR”

Bolu’daki ana bitkilerin buğday, patates ve mısır olduğunu söyleyen Kalfa açıklamasında ayrıca, “Ana bitkilerimiz çok fazla gübreye ihtiyaç duyarlar. Bolu’da 50 yıldan beri bir patates tarımı var. Bunu yanında buğday tarımı var. Toprakları aynı gübreyle besleye besleye toprakta bir doygunluk olur. Genelde Bolu’da böyle bir durum vardır. Azotlu gübreler genelde topraktan yağışlarla yıkanır. Ve alt katmanlarına iner. Ama fosforlu ve potaslı dediğimiz taban gübreler topraktan az yıkanırlar. Toprağın içinde bağlı bir şekilde kalırlar” diye konuştu.

“FAZLA VE BİLİNÇSİZ GÜBRELEME TOPRAKLARIMIZIN KİRLENMESİNE NEDEN OLUR”

İlimizde 70-80 köyde yapılan bir analiz sonucunda Bolu’nun topraklarında fosfor ve potas fazlalığı olduğunu gördüklerini aktaran Kalfa, “Bu aynı zamanda diğer besin maddelerinin alınmasını engellemektedir. Faydası olduğu halde olumsuz etkileri ve kayıpları olmaktadır. Bunu yapmak için toprak analizlerinin yapılması gerekir. Tarım İl Müdürlüğünde toprak laboratuvarı var. Burada arkadaşlar vatandaşların toprak analizlerini ve bitki verimlilik analizlerini yapmaktadırlar. Eğer fazla fosfor ve potas miktarı varsa orada bu miktarları düşürmektedirler. Eğer fazlalık yoksa bitki için ne gerekliyse onu önererek yardımcı olmaktadırlar. Fakat bizim çiftçimiz ‘ne kadar çok gübre verirsek o kadar çok alırız’ düşüncesindeler. Vatandaş pek dikkate almamakta, kendi bildiği şekilde yapmaktadır. Unutmayalım ki ‘fazla gübre, fazla verim’ demek değildir. Fazla ve bilinçsiz gübreleme verim, kalite kaybı ile topraklarımızın kirlenmesine neden olur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 16:14