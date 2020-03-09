Feci kaza: 1 ölü

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Merkez ilçesine bağlı Merkeşler Köyü’nde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Traktörüne taktığı kepçe ile evinin önünde çalışma yapan Dursun Özduman, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özduman’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Özduman’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan hemen sonra evden ayrılarak traktörle çalışmaya gittiği sırada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 11:58