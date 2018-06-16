Haber: Kasım ŞAHİN

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkiinde İstanbul istikametine giden 06 BDY 434 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından Hıdır Özgün idaresindeki 33 AZD 26 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan iki kadını kurtarmak için itfaiye, 112 Acil, UMKE, karayolları ve yoldan geçen vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kadınlar otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM’in İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.