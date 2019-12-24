Feci kazada can verdiler

Haber: Ceylan Beykoz

Kurşunlu’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1’si ağır, 2 kişi de yaralandı. Yol bir süre ulaşıma kapandı. Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, D-100 İstanbul-Samsun Karayolu (E-80) Eskiahır köyü mevkiinde saat 20.40 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul yönüne gitmekte olan piliç eti firmasına ait Özcan Özdilek (46) yönetimindeki 14 AK 387 tır, kar yağışlı havada kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp bölünmüş yolun karşı tarafına geçti. Karşı şeride geçen tır Samsun istikametine gitmekte olan Gökhan Aktar (40) yönetimindeki 78 SU 191 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı. Kazada 14 AK 387 tır sürücüsü Özcan Özdilek (46) ve tırda bulunan ikinci şoför Muhammet Arık (45) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 78 SU 191 plakalı tır sürücüsü Gökhan Aktar (40) ve tırda bulunan Ömer Aktar (25) yaralı şekilde Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Samsun yönüne giden tır sürücüsünün manevra yaprak kafa kafaya çarpışmaktan kendisini son anda kurtardığı öğrenildi. Çarpmanın etkisi ile 79 SU 191 plakalı tır şarampole girdi. Tırın dorsesinde bulunan inşaat demirleri yola saçıldı. Savaş alanına dönen karayolunda polis, itfaiye ve ilk yardım ekipleri kazada kupada sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun uğraşlar verdi. Kaza sonrasında karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.