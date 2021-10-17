Feci kazada iki kişi yaşamını yitirdi

Haber: Aysun Beykoz

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-750 karayolu Aktaş Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden 24 yaşındaki Kübra Dikmen idaresindeki 26 ADJ 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Taklalar atan otomobil hurdaya dönen otomobil ters döndü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü Kübra Dikmen ile 28 yaşındaki Ozan Güder yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Dikmen ve Güder’in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.