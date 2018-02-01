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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • Feci şekilde can verdi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası içerisinde meydana gelen kazada Geredeli Belediye İşçisi hayatını kaybetti.

    01 Şubat 2018 Perşembe 15:22
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    Feci şekilde can verdi
    Haber: Semih Baykal

    Kocaeli Büyükşehir Belediye Mezbahası içerisinde Alikahya Solaklar yolu üzerinde kamyonunu park eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Hüseyin Gümüş aşağıya indi. Sebebi henüz bir nedenle kamyon bir anda kaydı ve Gümüş altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanlar, olay yerinde sağlık ekipleri istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, belediye işçisi Gümüş’ün yaşamını yitirdiği belirtti. Evli ve iki çocuk babası olan Gümüş’ün ölümü sevenlerini ve tanıyanlarını yasa boğdu. 

    AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

    Hüseyin Gümüş’ten uzun süre haber alamayan eşi ve çocukları, mezbahaya geldi. Olay yerinde eşinin cansız bedeniyle karşılaşan kadın ve çocuklar sinir krizi geçirdi. Gümüş’ün cansız bedeninin üstüne kapanan eşi “Yaktın bizi” diyerek gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin ardından Gümüş’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Gümüş’ün memleketi Gerede ilçemizde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Kocaeli, Büyükşehir, Belediyesi, Mezbahası, Içerisinde

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