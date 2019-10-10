Fedai Varan’ın yargılanmasına başlandı

Haber: Aysun Beykoz

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözlerinin önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan ilk kez hakim karşısına çıktı. Bolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fedai Varan için daha önce SEGBİS ile duruşmaya katılacağı belirtilirken Varan, duruşmada hazır bulunmak üzere Kırıkkale’ye götürüldü. "Canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Fedai Varan’ın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına maktul Emine Bulut'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

Emine Bulut'un kızı F.B.V. (10) ise, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile başka bir salondan bağlandı. Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Fedai Varan’ın avukatı Ersoy Aytaç, Emine Bulut'un öldürüldüğü olaydan iki saat önce kızıyla birlikte, Fedai Varan'dan şikayetçi olmak için karakola gittiğini, buna ilişkin görüntülerin dosyada mevcut olduğunu söyledi. Bulut'un karakola gittikten iki saat sonra öldürüldüğünü hatırlatan sanık avukatı Aytaç, "Kendisini korumak için devlete sığındı. Burada onu koruyamayan polisler de sorumlu, gerekli soruşturmanın ilgili polisler hakkında da başlatılması gerekiyor" diye konuştu.

FEDAİ VARAN SUSTU

Sanık avukatı ayrıca, dava dosyasında bulunan görüntüler ve delillerin tamamı kendileriyle paylaşılmadan savunma yapamayacaklarını belirterek süre istedi. Sanık Fedai Varan da dosyadaki delillerin avukatına verilmediği gerekçesiyle susma hakkını kullanacağını belirtti.

Duruşmaya farklı bir salondan SEGBİS ile bağlanan maktul Emine Bulut'un kızı F.B.V ise babasından şikayetçi olduğunu belirtti.

MAHKEME SALONUNDA GERGİN ANLAR

Emine Bulut'un öldürüldüğü ana ilişkin görüntülerin izlettirilmesi sırasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, görüntüleri izlerken fenalaştı. Bunun üzerine maktulün kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut, sanık Fedai Varan'a saldırdı. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı, sanık dışarı alındı. Ortamın yatışmasının ardından tutuklu sanık Fedai Varan yeniden salona alındı ve duruşma devam etti.

Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.V, babasının yanında sadece bir kere kaldığını, babasının görüşmek istediğinde annesinin herhangi bir engel çıkarmadığını belirterek bazen derslerinde geri kalmaması için izin vermediğini sözlerine ekledi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Emine Bulut’un kızı F.B.V. daha sonra olayı anlattı. F.B.V.’nin ardından Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ve annesi Fadime Bulut da tanık olarak dinlendi. Anne Fadime Bulut mahkemede Fedai Varan’a karşı, “'Babayım' demeye utan. Torunum seni unutmayacak bundan sonra. Asılmasını istiyorum, onun anası da yaşasın benim yaşadığımı. Sen nasıl uyku uyuyorsun? En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Son olarak ise mahkeme, tanık olarak olayın yaşandığı lokantanın sahibi İhsan Lezgi, olayın görüntüsünü çeken Berat Yıldız ve ticari taksi şoförü Abdulkadir Demirtaş da dinledi.

DAVA 21 EKİM’E ERTELENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık Fedai Varan'ın hiçbir indirim uygulanmadan "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Aytaç, esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için ek süre talebinde bulundu. Aytaç'ın talebini kabul eden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve dosyanın karara bağlanması için duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 09:19