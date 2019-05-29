Federasyonda Görev Dağılımı

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Görev Dağılımı Yapıldı

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu geçtiğimiz günlerde Genel Kurulunu yapmıştı. Genel Kurulda Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında toplantı yapılarak, görev dağılımı yapıldı.

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Yönetim Kuruluna; Mehmet Bilgin, Mustafa Aydınalp, Engin Ulaş, Ramazan Yaman, Ahmet Akbaş, Sedat Öztürk ve İrfan Bayar seçilmişti.

Yapılan toplantıda Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

Engin Ulaş Başkan,

Sedat Öztürk Muhasip (Sayman),

Ramazan Yaman Başkan Vekili (Proje Araştırma, Geliştirme, Basın Yayın ve Medya)

Ahmet Akbaş Başkan Vekili (Sosyal ve Kültürel Faaliyetler),

Mehmet Bilgin Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma),

Mustafa Aydınalp Başkan Yardımcısı (Protokol ve Dış İlişkiler),

İrfan Bayar Başkan Yardımcısı (STK ve Siyasi Partiler),

Yönetim Kurulu Yedeklerinden ise Metin Alparslan’ın Genel Sekreter (Proje Araştırma Geliştirme, Basın Yayın ve Medya) olmasına karar verildi.

Ayrıca toplantı da Komisyonlar oluşturularak; Aynur Arabacıoğlu (Kadın ve Aileden Sorumlu), Gülşen Güler Balcı (Eğitimden Sorumlu), Fatma Pehlivan (Turizm ve Tanıtımdan Sorumlu), İhsan Yılmaz (Sağlık İşlerinden Sorumlu), Şerife Fatma Erbil (Gençlikden Sorumlu) ve Ahmet Yazıcı (Hukuk Danışmanı) olarak görevlendirilmişlerdir.

Denetim ve Disiplin Kurulları da Seçilmişti

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonunun yapılan Genel Kurulunda; Denetim Kurulu Asil Üyeliğine; Mediha Eryılmaz, Mustafa Kandemir ve İhsan Yılmaz, Disiplin Kurulu Asil Üyeliğine de; Aynur Arabacıoğlu, Metin Akbaş ve Ünzile Yıldırım seçilmişti.







