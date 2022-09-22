Fehmi Küpçü Eskişehir’den ses verdi

AK Parti’nin 2023 vizyonunun konuşulduğu AK Parti ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ Eskişehir programına Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün yanı sıra Düzce Milletvekili Fahri Çakır, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, MKYK üyeleri Mehmet Ali Zengin, Sevan Sıvacıoğlu, Ayhan Salman ve Metin Tarhan katıldı.

BÜYÜK BİR ZAFER ELDE EDECEĞİZ

2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programında masanın değil sahanın gücüne inandıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gelecek yıl yapılacak seçimlerden Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacaklarını, AK Parti olarak da 16'ncı büyük seçim zaferlerini elde edeceklerini dile getirdi.

GENÇ BEYİNLERE İNANCIMIZ ÇOK

Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, genç beyinlere, yeteneklerine, yapacaklarına olan inançlarına inanan çok önemli bir kadronun iş başında olduğunu belirtti.

EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİYİZ

Bugün kendi doğal gazını çıkartabilen, gemileriyle Mavi Vatan'ında güçlü olabilen ve bunu vatandaşıyla paylaşarak şu anda Avrupa'nın düştüğü duruma düşmeme noktasında bir gelecek stratejisi çizebilen Türkiye'nin bu gururuna herkesin ortak olduğunu ifade eden Karaaslan, “İlk çeyrekte yüzde 7,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,6, büyüyen ve dünyada bu anlamda en hızlı büyüyen ikinci ekonomiden biri olarak gerçekten büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyoruz.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ AK PARTİ’DE

Sorunların çözümünün AK Parti'de olduğunu vatandaşın yaşayarak gördüğünü belirten AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise, “Bu seneki arpa ve buğdayda sorunumuz, bu ürünü nereye koyacağız? Çok şükür. Evet, sorunlarımız var. Bu sorunların çözümünün de yine AK Parti'de olduğunu da vatandaş yaşayarak görüyor. Yurtlarda çok ciddi yeni yatırımlarımız oldu” ifadelerini kullandı.