Fehmi Usta’nın hikayesi The Guardian’a konu oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu’da yaşayan Fehmi Yıldıran, 1952 yılında şef olmaya hayaliyle İstanbul’a gitti. Fehmi Yıldıran, burada Rum pasta ustası Yorgo Fotiadis'in yanında işe başladı. Yumurtaların sırrını Beyoğlu’nda çalıştığı dükkanda çözen Fehmi Usta, yanında çalıştığı Yorgo Fotiadis ile sıkı bir bağ kurdu. Bu bağ 1965 yılında Yorgo’nun sınır dışı edilmesi sebebiyle dükkanını Fehmi Usta’ya bırakmasına neden olacaktı. Bolu’dan İstanbul’a giden Fehmi Yıldıran ile Yorgo’nun eşine az rastlanır bu dostluğu İngiliz The Guardian gazetesine konu oldu. Gazete paskalya çöreğiyle meşhur olan Kurtuluş’taki Üstün Palmie Pastanesini işleten Fehmi Usta’yı gündeme taşıdı. "Paskalya sözü: Bir dostluk üzerine kurulan ve İstanbul'un ayrışmaları arasında köprü kuran pastane" başlıklı haberde Fehmi Yıldıran, "Ben sadece köylü bir çocuktum. Fakat Rumlardan, eski İstanbul'u oluşturan kişilerden öğrendim. Artık bir elçiyim" dedi.

“YUMURTALARIN SIRRINI YORGO FOTİADİS'İN YANINDA ÇÖZDÜM”

Çocukken Bolu'da her ilkbaharda arkadaşlarıyla haşladıkları yumurtaları soğan kabuğuyla kırmızıya boyadıklarını hatırladığını anlatan Fehmi Yıldıran, şef olma hayaliyle 14 yaşında İstanbul'a gittiğini belirterek, yumurtaların sırrını 'Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin ve Türklerin iç içe yaşadığı' Beyoğlu'na gelip Rum pastacı Yorgo Fotiadis'in yanında çırak olarak işe girdiğinde çözdüğümü aktarıyor.

“HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”

83 yaşındaki Fehmi Yıldıran The Guardian’daki söyleşisinde, "Yumurta boyamanın Rumların Paskalya için İsa'nın kanını simgelemek adına yaptığı bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Nedendir bilinmez, bunu biz de evde yapıyorduk. Yorgo'dan o kadar çok şey öğrendim ki... O benim en yakın dostumdu ve hayatımı değiştirdi" ifadelerini kullanıyor.

Ankara-Atina hattındaki gerilimlere rağmen Yorgo ile mutlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Yıldıran, Yorgo Usta'nın 1965'te sınır dışı edilen 50 bin kişiden biri olması nedeniyle bu dönemin kendileri için aniden son bulduğunu söylüyor. Bir hafta içinde İstanbul'u terk etmek zorunda kalan Yorgo Usta, işyerini genç çırağı Fehmi Yıldıran'a satarak Atina'ya gitmiş.

Yıldıran o dönem yaşananları şu sözlerle dile getiriyor: "Çok belirsiz ve zor bir zamandı. Gitmek zorunda kalan o kadar çok arkadaşımı kaybettim ki. Konu sadece siyasetti. Araya siyaset girdi. İnsanlar ve dostlar arasında bir düşmanlık yoktu."

Yaşananların ardından birbirlerini birkaç kez ziyaret etme imkanı bulan ikili arasındaki dostluk Fotiadis'in 1996'daki ölümüne kadar sürmüş.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 09:16