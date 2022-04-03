Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde dün saat 19.50 sıralarında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç yada canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. Ulaşımın kapalı olması nedeniyle trafik, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde ise Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

HEYELANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen heyelanın boyutu havadan görüntülendi. Heyelanın şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.