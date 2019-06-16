Fen İşleri anında müdahale etti





Haber: Birol Ertunç

Son günler sağanak yağışın etkisi altına aldığı ilimizde geçtiğimiz gün yağan yağmurun etkisiyle Çakmaklar ve Civril Mahallelerinde ufak çaplı sel meydana geldi. Sağanak yağışta ayrıca su kanallarında taşmalar olurken bazı ev ve bahçeler su altında kaldı. Yaşanan sel sonucu yol kaymaları yaşanırken olumsuzluklara Bolu Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilirken Fen İşleri Müdürü Adnan Demirel, olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Demirel, yaptığı incelemeler sonrası rapor tuttu ve mahallelerde yaşanan doğal afetlerle ilgili öncelikli eylem planı ve çözüm projeleri uygulayacaklarını belirtti.