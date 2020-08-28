Fen İşleri çalışmalarına devam ediyor

Haber: BMA

Covid-19 salgınına rağmen altyapı ve üstyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Seviller Mahallesi Başaran Sokak’ta tüm güvenlik önlemlerini alınarak Karayolları ile birlikte ortak çalışma gerçekleştiriyor. Vatandaşların güvenliği ve emniyeti açısından D-100’e paralel yan yolda alt yapı ve üst yapı çalışmaları başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmaları en kısa zamanda tamamlayarak kullanıma açmayı planlıyor.

“ÇALIŞMALARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını ile mücadelemiz devam ederken, ilçemiz için çalışmalarımıza ekiplerimiz ile beraber aralıksız devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile yaptığımız fikir alışverişi sonrası ilçemizde ihtiyaca binaen oluşan mahalle ve sokaklarımızda gerekli alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.