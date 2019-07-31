Fen İşleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Haber: BMA

Göynük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe merkezinde yeni imara açılan alanlarda alt yapı su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipleri çalışmaların kısa sürede sona erdirileceğini belirtiyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca ilçe merkezi genelinde sürdürdüğü yabani otla mücadele çalışmalarına belirli periyotlar halinde devam ediyor. Ekipler muhtelif alanlarda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra ayrıca okul, cami gibi kamuya ait alanlarda da vatandaşlardan gelen özel talepleri değerlendirerek yabani otla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.