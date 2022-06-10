Fen Lisesinden Sosyal Sorumluluk Projesi

Haber: Uğur Balaban

Gerede Fen Lisesi'nin düzenlemiş olduğu Sosyal Sorumluluk Projesine Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Belediye Başkanı Mustafa Allar, Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gürol Altun, Gerede Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile birlikte çevre temizliği bilincini oluşturmak ve daha temiz bir toplum için Esentepe Mesireliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında mıntıka temizliği yapıldı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere temizliğin ne denli önemli olduğunun vurgusu yapıldı.

Öğrenciler ile etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Biz belediye olarak vatandaşlarımızın iyi bir hizmet alması için elimizden geleni yapıyoruz. Esentepe mesire alanı çevre il ve ilçelerden pek çok misafir ağırladığımız, güzel bir piknik alanımız. İlçemizde bölgemizin en güzel şekilde her şeyi ile mükemmel piknik yapabilecek böyle güzel alanımız var ama maalesef zaman zaman sorumsuzca kirletilmesi ve temiz bırakılmaması bizleri üzüyor. Temizlemek elbette bizim görevimiz, ancak esas olan kirletmemektir. Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimiz ve Öğrencilerimiz ve çevre etkinliği organizasyonu gerçekleştirdik. Faydalı ve bilinçli olan bu etkinliği düzenleyen Okul Müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, Gençlik merkezi yönetici ve hocalarımıza teşekkür ederim. Dedi.