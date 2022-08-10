Fenerbahçeli genç oyuncu Bolu Belediyespor’da

Haber: Ceylan Beykoz

Misli.com sultanlar Liginde mücadele eden kırmızı beyazlı ekibimiz Bolu Belediyespor. Fenerbahçe Opet'in orta oyuncusu Seher Aksoy ile kiralık olarak anlaştı. 2003 doğumlu oyuncu ile kadrosunu iyice güçlendiren Bolunun Sultanları hafta sonuna doğru toplanarak sağlık kontrolünden geçecek ve yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Transferi de büyük ölçüde tamamlayan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı yeni sezonda taraftarına daha büyük heyecanlar yaşatmak istiyor. Kırmızı beyazlı ekibimiz yeni sezon öncesi hazırlıklarına önümüzdeki hafta başlayacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü başarılar diledi

Fenerbahçe SK resmi sitesinden yapılan açıklamada “Altyapı sporcumuz Seher Aksoy 2022/23 sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Bolu Belediyespor'da kiralık olarak forma giyecek. Sporcumuza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi