Fenomen isim Aydın’dan 5’inci şov

Haber: Süleyman Kurt

İşlediği suçtan dolayı 3 yıldır cezaevinde bulunan Aydın, tahliye olduktan sonra şovlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Cezaevine girmeden önce sürekli olarak aldığı alkolün etkisiyle falçatayla kollarını kesen, çatılara çıkarak intihar girişiminde bulunan ve bu nedenle polis ve zabıtanın adeta başına bela olan Aydın, bu sefer de zabıtalara zorluk çıkarttı ve şovunun 5’incisini gerçekleştirdi.

Aldığı alkolün tesiriyle Aydın, Bolu Belediyesi binasına bitişik, restoranların bulunduğu balkona çıkarak çevreye rahatsızlık vermeye çalıştı. Bu durumu fark eden zabıtalar Aydın’a müdahale edip kelepçe takarak yere yatırdı.

SİZLERLE GÖRÜŞECEĞİZ

Ne var ki Aydın, “Sizlerle görüşeceğiz. Az bir dakika durun bakalım. Hadi bakalım. Kim yaman, hadi. Hadi görelim. Gözlük takmayla delikanlı olunmaz. Ben Karadeniz çocuğuyum. Ben adamın. Kelepçeyi çıkartırım iki dakikada. Fark etmez. Acayip iyiyim. Öyle bir iyiyim ki, göreceksiniz” diyerek plastik kelepçeyi 2 dakika içerisinde çıkarttı. Ayağa kalktıktan sonra zor yürüyen Aydın, olay yerine çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

BELEDİYE’YE GİRİP RAHATSIZLIK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yine isim, Bolu Belediyesi girişinden içeriye girerek, çalışan personel ile vatandaşları rahatsız ettiği gerekçesiyle polis tarafından kelepçelenerek ambulansa bindirilmişti. Ne var ki ambulans görevlileri Aydın’dan korktukları için, can güvenliğini sağlamak adına polis gözetimi altında ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bu olayları gören vatandaşlar Belediye girişine mutlaka en az bir zabıta memurunun görevlendirilmesini talep etmişlerdi.