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23 Ocak 2017 Pazartesi
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    • FERFENE GELENEĞİ GEREDE’DE DEVAM EDİYOR

    Gerede’deki köylerin, kış aylarının vazgeçilmezi olan ferfene gecesi, Kayı Boyu Kayıkiraz Köyünde 200 kişiyi aşan katılım ile gerçekleştirildi. Hoş sohbetin, muhabbetin ve güzel paylaşımların olduğu gecede çeşitli oyunlar ile hemşeriler birleşerek kışın soğuğunu eğlenceyle sıcaklığa çevirdi.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 14:10
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    FERFENE GELENEĞİ GEREDE’DE DEVAM EDİYOR

    Kayı Boyu Canlanıyor sloganı ile çeşitli programlar düzenleyen Kayı Kiraz Köyü Gençleri 21 Ocak akşamı KayıKiraz Köyünde gelenekselleşen ferfene programı düzenledi. Programa Gerede Belediye Başkanı Mustafa ALLAR, Gerede Müftüsü Abdurrahman ŞENOĞLU, Gerede Ak Parti İlçe Başkanı Ali ŞAFAK, Gerede Spor Futbol Kulübü Başkanı İsmail ÇETİN ve Kayı Boyu Gençleri, Kayı Kiraz Köyü sakinleri yoğun bir katılım sağladı.

    Kayı Boyunun düzenlediği program Gerede Müftüsü Abdurrahman ŞENOĞLU‘nun yatsı namazı sonrasında sohbeti ile başladı, Gerede Belediye başkanı Mustafa ALLAR’ın katılımı ve köylülerimize selamlama konuşması ile devam etti.

    Katılımcılara, verilen akşam yemeğinin ardından doyasıya eğlenilirken etkinlik sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.  Programın ikinci gününün sabahı katılım sağlayanlara sabah kahvaltısı ikram edildi. Kahvaltı sonrası Kayı Boyu Gençleri toplu olarak karda kızak ile kaydı. Topluca kılınan öğle namazı sonrası 2017 yılı ferfene programı son buldu.

    Kayı Boyu yönetimi Ferfene programının amacının ortak yaşantıları paylaşmak, yaşanmış anıları taze tutmak, birlik ve beraberliğimizi her ortamda birleştirip, bütünleştirmek olduğunu ve bu türlü etkinliklerin düzenlenmeye devam edileceği bilgisini verdi. Kayı Boyu Yönetimi adına Nihat Karaca programa katılım sağlayan Belediye Başkanına, ilçe Müftüsüne, İlçe Başkanına, Geredespor Kulüp Başkanına, Kayı Boyu gençlerine ve Kayıkiraz Köyü sakinlerine teşekkür etti.

    BMA

    Anahtar Kelimeler: Gerede’deki, Köylerin, Kış, Aylarının, Vazgeçilmezi

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