Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık 6 ay önce Bolu’da aşçılık yapan 21 yaşındaki Nihat Aydın, merkeze bağlı Oğuzduruk köyünde oturan S.K. ile sosyal paylaşım sitesinden tanıştı. İki genç zaman geçtikçe bir birlerine aşık oldular. Ama bu aşk Ferhat ile Şirin’in aşkını bile unutturdu. Genç aşçı, kızın babasının şikayeti üzerine “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada genç kızın ve tutuklu sanığın yaptığı savunmalar mahkeme heyetini bile şaşkına çevirdi. Sevgilisiyle kaçmak zorunda kaldığını belirten 21 yaşındaki sanık Nihat Aydın; “Hakim bey sevgilim S.K.’nın 14 yaşında olduğu bilmiyordum. Facebook sayfasında sevgilimin yaşı 17 yazıyordu. Her gün bir birimizle yazışıyorduk. Birbirimize aşık olmuştuk. Bu aşkı perçinlemek için evlenme kararı aldık ve ailemle birlikte sevgilimi istemeye gittik. Ama ailesi vermedi. Bizde çareyi kazmakta bulduk. Bir gece İstanbul’da kaldık ve burada ilişkiye girdik. İlişkiye girdikten sonra sevgilimin 14 yaşında olduğunu öğrendim. Sabahleyin de onu evine getirdim bıraktım. Ne olursa olsun ben S.K.’yı çok seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Ailesi izin verirse hemen askere gideceğim. Önce tahliye ve beraatimi, sonra da nikah kıymak istiyorum” dedi.

Babası Emin Karakoç ile birlikte Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan 14 yaşındaki S.K. sevgilisinden şikayetçi ve davacı olmadığını belirterek; “Bende sevgilim Nihat’ı çok seviyorum. Bilerek kendisiyle kaçtım. Tek yanlışım facebook sayfasında yaşımı 17 olarak göstermek. İlişki sonrası sevgilime gerçek yaşımı söyleyince beni evime götürdü. Kendimi evlenme yaşında olgun birisi olarak hissediyorum” diye ifade vermesi mahkeme heyetini bile şaşkına çevirdi.

İki sevgilinin savunmalarını yapmasının ardından S.K.’nın babası Emin Karakoç, tutuklu sanık Nihat Aydın’dan şikayetçi ve davacı olduğunu, cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatı da, tutuklu gençten şikayetçi ve davacı olduğunu tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, genç sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın 29 Mart 2018 tarihine ertelenmesine karar verdi.