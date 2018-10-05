Haber: Kasım ŞAHİN

Atalay, açıklamasının devamında şehitlerimizin hayatını kaybettiği olay yerinin bir fotoğrafını paylaşarak, şunları söyledi; Tarih boyunca hiçbir halk geleceğini ve kaderini bir başka emperyalist ulusa terk ederek emperyalizmin desteğiyle özgürlüğe ulaşmamıştır. Bu gün Orta Doğuda yaşananlar yeni sömürgecilerin kurguladıkları emperyal işgalin ve sömürünün dışa vurumudur. Ekonomik kaynaklarına el konmuş ,etnik ve mezhep kavgaları ile bölünmüş ulus devletlerin sınırlarının cetvelle çizilir hale geldiği bir Ortadoğu için PKK gibi taşeron terör örgütleri kullanmak sömürgecilerin ortak geleneğidir. Kendi halkına kin kusan vahşeti kutsayan ve masum insanları pusularla öldürmeyi meşru sayan bu örgüt Ortadoğu ve ülkemizden kazınmadığı sürece barışa ulaşılamayacaktır.

Vahşet karşısında gerçeği görmemek için ama /fakat sözcüklerinin arkasına sığınarak gerekçe arayanlar da küresel sömürünün bilinçsiz destekçileridir. Bu gün Batman’ da PKK terörüne kurban edilen halk çocuklarının ızdırabı içimizdeki öfkeyi daha da büyütecektir. BOLU BAROSU şehit çocuklarımızın önünde saygı ile eğilerek rahmet dilemektedir.