Ferit Atalay’a büyük görev

Haber: C. Kutay AYKAN

Konya’da hunharca öldürülen iki kız kardeşin ve ağır yaralı olan annenin, soruşturmasını bundan böyle Bolu eski Baro Başkanı Ferit Atalay tarafından yürütülecek. Atalay, konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi olan face book’tan şöyle paylaştı;

Camiamızdan Burhanettin Sarı ailesine yönelik cinnet ve çocuklarımızın ölümü ile ilgili soruşturma süreci tarafımdan ve Konya Barosu Başkanının da katkıları ile takip edilmektedir. 5 Temmuz 2019 günü olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı ve yetkililer ile görüşülmüş ceza davasının açılması için soruşturmanın büyük ölçüde tamamlandığı görülmüştür.

Ancak Adli tatilin 20 Temmuz’da başlaması nedeniyle muhtemeldir ki davanın duruşması EYLÜL ayında başlayacaktır. Sanık hakkında iki kişiyi tasarlayarak /taammüden öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istemi ile dava açılması kesin olup bu davanın Baroların Kadın Kuruluşları, temsilcileri, derneklerimiz üyesi avukat meslektaşlarımız ve Barolarımız tarafından takibi için gereken her şey tarafımdan yapılmaktadır. Konya Barosu da katkı ve desteğini sürdürmektedir.

Dava açıldığı zaman duruşma günü bildirilecek ve hukuki desteğiniz aileye ve bizlere güç verecektir. Ayrıca duruşmaya katılacak meslektaşlarımız için talep halinde tarafımdan tevkil belgesi ulaştırılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 12:13