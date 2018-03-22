Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un yanı sıra Food in Life Genel Yayın Yönetmeni Gökmen Sözen Vedat Başaran ve Ali Esad Göksel gibi gazetecilerin de katıldığı gece Aşçılık Okulu Mezunları Derneği (AŞOMDER) Başkanı Levent Demirçakmak’ın açılış konuşması ile başladı. Levent Demirçakmak; “Dört sene önce, AŞOMDER üyeleri olarak dünyada başka örneği olmayan bir organizasyon hayal ettik. Bu hayale tüm dernek üyelerimiz inandı. Bu inançtan yola çıkarak ortak hayalimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Organizasyonumuzun üzerine her sene bir taş daha koyarak ilerliyoruz. Başarımız bizi bir sonraki sene için daha fazla motive ediyor ve içimizdeki ateşi büyütüyor. Bize bu yolda destek veren proje ortaklarımıza ve destekçilerimize minnet borçluyuz. Bu yıl Türkiye’nin dört bir yanındaki 55 üniversitenin 72 biriminden öğretim elemanları ve öğrencileri ile 22-29 Nisan 2018 tarihlerinde IV. Ulusal Aşçılık Kampı’nı Mengen’de gerçekleştireceğiz. Bu kampı; dayanışmamız, inancımız ve çalışmamızla büyüterek uluslararası platformlara taşıyacağımız günlerin hayalini de şimdiden kurmaya başladık” dedi.

Kampın destekçileri Pınar Profesyonel temsilcisi İrem Şenol, Ekol Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bilen, Öztiryakiler Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Tahsin Öztiryaki de yaptıkları konuşmalarda Ulusal Aşçılık Kampı’nın kendileri açısından önemini ifade etti. Lansman süresince Hilton İstanbul Bomonti mutfak ekibinin coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanmış oldukları bir menü ile yiyecek-içecek ikramları, konuklar tarafından çok beğenildi.

Aşçılık Okulu Mezunları Derneğinin (AŞOMDER), Mengen’de bu sene dördüncüsünü düzenleyeceği ve Türk aşçı adaylarının gerek Türk, gerekse dünya mutfağı konusunda vizyonlarını geliştirmeyi amaçlayan kamp 22-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve yedi gün sürecek. Katılımcılar kamp boyunca kırmızı et, tavuk, hindi, ördek gibi etlerin işleme ve pişirme yöntemlerinin yanı sıra, bulgurdan kinoa’ya, bakliyattan pirince, hamur işlerinden zeytinyağlılara, deniz ürünlerinden sushi’ye kadar geniş bir yelpazede eğitim alacaklar. Destekçilerin katkılarıyla gerçekleşen kampta ayrıca; yemek ile sanat ilişkisi, sosyal medya kullanımı, insan kaynakları, hijyen ve porselen gibi konular hakkında da seminer ve paneller gerçekleştirilecek.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mengen Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi ve Öztiryakiler A.Ş.’nin proje ortağı olarak destek verdiği kampta, katılımcıların konaklama ve yeme-içme giderleri AŞOMDER ve destekçiler tarafından karşılanacak.