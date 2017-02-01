Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz Pazar günü Belediye Başkanı ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Turhan BULUT’un Başkanlığında Belediyemiz toplantı salonunda 32. Mengen Uluslar arası Aşçılık ve Turizm Festivali toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Meclis Üyesi Ö. Özgür ÖZALP, Belediye Temsilcisi Ünsal KARABOSTAN, AİBÜ Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu ve ASOMDER temsilcisi Fuat BAYRAM, AİBÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Temsilcisi , Esnaf ve Sanatkarlar odası temsilcisi Burhan ERÖZ, TAFED Temsilcisi ve Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği Başkanı Salih BOZKURT ve Üyesi Bilal CANTÜRK, MAF Temsilcisi Arif İŞERİ ve Mustafa YILMAZER, TAŞPAKON Temsilcisi Serkan DURSUN ve Emre GEYİKLİ katıldılar. Tüm katılımcılar oy birliği ile 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalimizin 12-13 Ağustos 2017 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Belediye Başkanı Turhan BULUT, bu yıl 12-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında 32.si gerçekleştirilecek olan Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada;

"Bu yıl 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde 32. sini düzenleme kararı aldığımız bu köklü, uzun soluklu, insan odaklı, beklenen ve özlenen festivalimizin 32. yıla yakışır bir düzeyde olması için çalışmalarımız hızla sürmektedir. "Aşçıların Büyük Buluşması" adı altında yapılacak olan Festivalimizde; 31. Festivalimizde 56 Kentimizin özgün mutfaklarını Mengen’e getiren TAŞPAKON, 32. Festivalimize 65 Kentin mutfağını getirme gayretinde bulunacak ve Ulusal mutfağımız zirve yapacak. Yurtdışı temas ve diyaloglarımız sürmekte olup Uluslararası Festival formasyonuna ulaşacağımıza inanıyorum. Kurulacak olan stant alanında, turizm sektörüne hizmet veren oteller, restoran ve gıda sektörüne mensup firmaların yanında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, Aşçılık Federasyonları, Konfederasyon ve Dernekleri yer alacaktır. Ayrıca ilçemize ait gelişmekte olan gıda markalarına, otel ve pansiyonlarımıza, yöresel tatlarımızın sergileneceği köy mutfaklarına da yer verilmesi ile Mengen markasını geniş bir kitleye tanıtma fırsatı bulacağız. Mengen Belediyesi, Mengen Kaymakamlığı ve Aşçı Sivil Toplum Örgütlerimiz ile birlikte gerçekleştirilecek olan festivalimizde, kamu kurumlarımız, halkımız, esnafımız, eğitim kurumlarımız ile birlikte başarılı bir ev sahipliği yapacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 32. yılını kutlayacağımız Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivaline 32. yıl coşkusunu yaşamak isteyen herkesi Mengen´e davet ediyoruz” dedi.