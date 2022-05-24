Fethiyespor’un başarısının mimarı

Haber: Uğur Balaban

TFF 3. Lig play-off finalinde Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadele seri penaltı atışlarıyla devam etti. Penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 mağlup eden Fethiyespor, gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Maçın ardından Muğla ekibi için kupa seromonisi düzenlendi. Kupayı TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi’nin elinden alan lacivert-beyazlılar, büyük sevinç yaşadı. Kupayla birlikte tribünlere koşan Fethiyesporlu futbolcular, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Fethiyespor’un bu seneki başarılı tablosunun mimarlarından olan Bolulu Yıldız Futbolcu Nurettin Çakır, bu sezon attığı 21 gol ile takımını sırtladı. Geçtiğimiz sezon ise Isparta 32 Spor’un 2.lige çıkmasında yine büyük rol oynayan Çakır, 2 sezondur gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 11:24