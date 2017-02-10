HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'de yaptığı operasyonda FETÖ'nün Bolu'daki derneklerden sorumlu ablası Ü.N.Ç.'yi gözaltına aldı. Bolu'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen Ü.N.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.