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10 Şubat 2017 Cuma
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    • FETÖ ablası tutuklandı

    Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşurmaları kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen FETÖ'nün derneklerden sorumlu ablası Ü.N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    10 Şubat 2017 Cuma 09:42
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    FETÖ ablası tutuklandı
    HABER: FARUK ÇİDEM
    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'de yaptığı operasyonda FETÖ'nün Bolu'daki derneklerden sorumlu ablası Ü.N.Ç.'yi gözaltına aldı. Bolu'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen Ü.N.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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